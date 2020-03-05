2020-03-05T18:53:11+03:00
Общество

8 марта по-новому

С жезлом в одной руке и с букетом цветов – в другой, инспекторы и «Новое Радио Рязань» останавливали автомобили под управлением прекрасных дам, чтобы поздравить с наступающим праздником
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Несмотря на то, что акция проводится уже не первый год, такое внимание женщинам всегда очень приятно и неизменно вызывает у них улыбку на лице и неподдельную радость в глазах.Несмотря на то, что акция проводится уже не первый год, такое внимание женщинам всегда очень приятно и неизменно вызывает у них улыбку на лице и неподдельную радость в глазах.
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5 марта в преддверии международного женского дня «Новое Радио Рязань» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели ежегодную праздничную акцию «8 Марта по-Новому». В этот день на двух значимых постах города законопослушным прекрасным участницам дорожного движения вручали цветы и памятные подарки от радиостанции «Новое Радио Рязань» 104.5 FM и партнеров!

Фото: "Новое радио".

Фото: "Новое радио".

С жезлом в одной руке и с букетом цветов – в другой, инспекторы и «Новое Радио Рязань» останавливали автомобили под управлением прекрасных дам, чтобы поздравить с наступающим праздником и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения.

Для многих рязанских автоледи это стало приятной неожиданностью.

Несмотря на то, что акция проводится уже не первый год, такое внимание женщинам всегда очень приятно и неизменно вызывает у них улыбку на лице и неподдельную радость в глазах.

– Верных путей и безопасных дорог, а еще здоровья, счастья и любви в канун Международного женского дня! – такие пожелания адресовали представительницам прекрасного пола организаторы мероприятия. В ответ красавицы одаривали очаровательными улыбками.

Для сотрудников ГИБДД и «Нового Радио Рязань» акция уже стала доброй традицией, ведь дарить подарки – это одна из самых приятных миссий.

Фото: "Новое радио".

Фото: "Новое радио".

НА ЗАМЕТКУ

В этом году акция «8 Марта по-Новому» получила поддержку друзей и партнеров радиостанции:

«Ауди Центр Рязань» www.audi-ryazan.ru, +7 (4912) 57-56-64;

Акваклуб «Акапулько» www.acapulco-club.ru, +7 (4912) 42-75-75;

Сеть автозаправочных комплексов «Импульс» www.azsimpulse.ru, 8-800-550-15-51;

Скопинский мясоперерабатывающий комбинат www.skopinskiy.ru, +7 (4912) 95-06-06, +7 (49156) 2-08-29;

Cеть оптовых магазинов цветов «Цветы ОПТ» GoldenRose www.rznflowers.com, +7 (4912) 99-94-99.

Фотографы акции:

Евгений Голиков www.vk.com/egolikov, www.vk.com/applepieschool, 8-920-634-27-08;

Бабкин Алексей www.babkinlex.com, +7-906-541-13-17.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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