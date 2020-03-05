Среди автобусов №17 в Рязани станет меньше «недостоевских»

5 Март 2020 2020-03-05T16:55:46+03:00

Теперь из 30 машин по удлиненному маршруту будут ездить не 15, а 10

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Автобусов №17, которые следуют до микрорайона Недостоево, станет меньше – не 15, а 10. Изменения начнут действовать с 6 марта, сообщили в пресс-службе администрации Рязани со ссылкой на управление транспорта.

Напомним, всего на маршруте работают 30 машин. Если с 25 февраля удлинили путь следования ровно половины из них, то теперь по-старому, доезжая только до поселка Семчино, будут ездить 20 автобусов.

- Такое решение было принято после проведенного мониторинга работы автобусов маршрута №17 и в связи с поступившими обращениями граждан, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU