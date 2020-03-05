Проект «Нам есть кем гордиться» поддержали депутаты всех уровней

5 Март 2020 2020-03-05T16:20:08+03:00

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В Рязанской области продолжается реализация проекта «Нам есть кем гордиться», посвященного празднованию 75-летия Великой Победы. Инициатором его проведения выступил глава региона, член Высшего совета партии Николай Любимов.

О героях-рязанцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, рассказывают секретари местных отделений «Единой России», активисты партии, депутаты, главы администраций муниципалитетов, работники социальной сферы, учащиеся школ.

Так, член партийного объединения в Сасовской городской Думе Владимир Голиков поделился историей своего деда Петра Андреевича Конькова, который родился в села Устье, Тамбовской области, прошел войну от Украины до Западной Польши. Закончил службу в звании лейтенанта. Сейчас Петру Андреевичу 96 лет, он живет в Рязани. Имеет медаль «За боевые заслуги», орден «Красной звезды», медаль «За победу над Японией».

К участию в акции присоединилась депутат Госдумы от Рязанской области, член фракции «Единая Россия» Елена Митина. Она рассказала о своем земляке — уроженце деревни Велемья Скопинского района, Герое Советского Союза Никите Семеновиче Синицыне. Он ушел на фронт 28 августа 1941 года, отличился во время освобождения Польши. 16 января 1945 года в критический момент боя он заменил собой выбывшего из строя командира взвода и переправился через реку Вислу, захватив немецкую траншею и удерживая ее до переправы основных сил батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР старший сержант Никита Синицын был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

«Уверена, что память о всех героях Великой Отечественной войны будет жить в веках», — сказала Елена Митина.

Депутат Мосоловского сельского поселения Шиловского района Павел Артемов вспомнил о Иване Петровиче Гравшине. Войну Иван Петрович встретил в Туле, был зачислен политруком в полк государственной безопасности. Когда полк был окружен солдатами врага, была предпринята попытка прорвать окружение, что и удалось сделать ценой больших человеческих потерь.

Кроме того, партийцы отдали дань памяти кавалеру Ордена Славы III степени Василию Владимировичу Савушкину, Герою Советского Союза Константину Михайловичу Кудряшову, Герою Советского Союза Борису Ивановичу Гарину, а также Василию Даниловичу Проказникову, награжденному орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

Фото: ryazan.er.ru

Напомним, что проект «Нам есть кем гордиться» реализуется с начала ноября 2019 года. Информация о героях — уроженцах Рязанской области размещается во всех образовательных учреждениях региона, на зданиях муниципальных администраций. Каждый материал сопровождается QR-кодами, по которым можно открыть видео о жизни и подвигах воинов. В каждом видеоролике повествование ведет наш современник.

Видеоролики о героях размещаются на сайте правительства Рязанской области в разделе «Мы помним», на страницах местных отделений партии «Единая Россия» в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU