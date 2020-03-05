2020-03-06T09:46:56+03:00
Здоровье

В рязанский онкодиспансер закупили аппарат по цене самолета

Вместе с вводом в эксплуатацию и обучением персонала он обошелся в 280 млн рублей
Сергей ЛАЗУТИН
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Линейный ускоритель в одном из онкоцентров.Линейный ускоритель в одном из онкоцентров.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Рязань, в Областной клинический онкодиспансер, поставят линейный ускоритель – аппарат, используемый для лечения раковых опухолей путем облучения. Обошелся он в 280 млн рублей, что по нынешнему курсу эквивалентно 4,2 млн долларов (в такую сумму может оцениваться, например, небольшой частный самолет).

При разработке программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», по которой и состоялась закупка, отмечалось, что существующий линейный ускоритель, имеющий нагрузку 70 - 90 человек в день, выработал свой ресурс и вышел из строя. Новый закупили у ЗАО «ДРГ ТЕХСИСТЕМС» по обозначенной выше цене.

Помимо самого аппарата в стоимость включен ввод в эксплуатацию и обучение специалистов для работы с ним.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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