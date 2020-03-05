За случайное убийство знакомого рязанец получил 6 лет колонии

5 Март 2020 2020-03-05T15:16:19+03:00

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27-летнего рязанца признали виновным в гибели своего знакомого. Молодого человека осудили сразу по двум статьям Уголовного кодекса: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Установлено, что 5 августа четверо приятелей распивали спиртное в квартире одного из них. Затем они решили съездить искупаться, для чего на такси приехали на берег реки в поселке Новоселки Рязанского района. Там продолжилась попойка, в ходе которой двое мужчин заключили пари:

- Поспорив на десять тысяч рублей, один из парней вплавь добрался до противоположного берега и вернулся обратно, выплыв из-за течения дальше от места их отдыха. Это не устроило одного из спорщиков, и между молодыми людьми возник конфликт, переросший в драку, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Рязанской области.

Тот, кто решил разнять драчунов, получил от одного из участников конфликта несколько ударов, в том числе по голове. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где через некоторое время он скончался.

Подсудимого приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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ИСТОЧНИК KP.RU