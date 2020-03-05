Стихийную парковку у РГУ в Рязани могут обустроить

5 Март 2020 2020-03-05T14:17:55+03:00

Но прежде представитель администрации напомнил, что оставлять машины на газоне запрещено

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В Рязани на улице Свободы между РГУ и домом №33 (в районе перекрестка с улицей Садовой) могут обустроить парковку. Правда, пока этот вариант только прорабатывается, рассказал в эфире радио «Маяк» начальник городского управления благоустройства Алексей Муковнин.

Рязанцы пожаловались, что сейчас автомобилисты ставят машины на расположенном на участке газоне и развозят грязь. Муковнин заметил, что это запрещено. Не будет там и строительства:

- Там зеленая зона. По документам она находится под мораторием, - сказал чиновник.

Пока вопрос не будет решен, Муковнин пообещал принять меры против стихийной парковки: административно-правового характера либо путем установки ограждений.

ИСТОЧНИК KP.RU