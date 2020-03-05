В Рязани водителей автобусов оштрафовали за нарушения при перевозке детей

5 Март 2020 2020-03-05T12:58:22+03:00

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В Рязани полицейские уличили водителей автобусов в нарушении перевозок детей, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Так, инспекторы технического надзора ГИБДД остановили автобус ПАЗ, перевозивший группу 17-летних подростков.

Проверка показала, что у водителя не было программы маршрута перевозки и списка пассажиров, в котором должны быть указаны ФИО, даты рождения, номера телефонов родителей или законных представителей. Кроме того, от перевозчика не поступало уведомления в ГИБДД о перевозке группы детей, что является грубым нарушением Кодекса об административных правонарушений.

В результате водителя оштрафовали на 3 тысячи рублей, привлекли к ответственности и должностное лицо.

В другом случае инспекторы остановили автобус КАВЗ, водитель которого перевозил подростков, не имея на руках договора фрахтования. После фиксации нарушения водителю выписали штраф на 3 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU