В Рязани водителей автобусов оштрафовали за нарушения при перевозке детей
В Рязани полицейские уличили водителей автобусов в нарушении перевозок детей, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Так, инспекторы технического надзора ГИБДД остановили автобус ПАЗ, перевозивший группу 17-летних подростков.
Проверка показала, что у водителя не было программы маршрута перевозки и списка пассажиров, в котором должны быть указаны ФИО, даты рождения, номера телефонов родителей или законных представителей. Кроме того, от перевозчика не поступало уведомления в ГИБДД о перевозке группы детей, что является грубым нарушением Кодекса об административных правонарушений.
В результате водителя оштрафовали на 3 тысячи рублей, привлекли к ответственности и должностное лицо.
В другом случае инспекторы остановили автобус КАВЗ, водитель которого перевозил подростков, не имея на руках договора фрахтования. После фиксации нарушения водителю выписали штраф на 3 тысячи рублей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани появилась официальная парковка для экскурсионных автобусов
Городские власти установили специальный знак на улице Новослободской (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU