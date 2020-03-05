ФК «Рязань» отправился на южные сборы
ФК «Рязань» 4 марта отправился на южные сборы. В Новороссийске команда проведет две недели. В тренерских планах двухразовые тренировки и контрольные матчи. Все уехавшие игроки проведут пять товарищеских матчей, после которых станет ясно, кто готов к старту сезона 5 апреля. Ближайшая «южная» игра – 6 марта, соперник пока не известен. Информация размещена на сайте регионального минспорта.
Перед отправкой на юг ФК «Рязань» провел контрольные матчи. 22 февраля рязанцы вничью сыграли с командой «Торпедо-Владимир – 3:3. Голы в составе «Рязани»: Дудайти, Барков, Журавлев.
Со счетом 1:1 завершился 29 февраля контрольный матч со столичным «Строгино». На 39 минуте Евгений Дегтярев вывел нашу команду вперед. Соперник отыгрался во втором тайме. Примечательно , что в этом матче соперники на двоих заработали три пенальти, но ни один не реализовали. Удар московского игрока парировал Алексей Березин. Георгий Журавлев и Михаил Сентюрин не смогли переиграть голкипера столичной команды.
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ИСТОЧНИК KP.RU