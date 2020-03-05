В Касимове пропал без вести мужчина с татуировкой джинна

5 Март 2020 2020-03-05T12:06:29+03:00

Алексей Поляков вышел из дома 12 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно

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Без вести пропал житель Касимова Алексей Поляков. Еще 12 ноября мужчина 1982 года рождения вышел из своей квартиры на улице Затонной, 2 и до сих пор не вернулся.

Пресс-служба полиции публикует фотографию и сообщает приметы пропавшего: на вид 37 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы прямые темно-русые, глаза светлые. Одет был в черную крутку, джинсы и черные ботинки.

Также у Алексея Владимировича есть татуировки - на груди в виде Божьей Матери и на спине в виде джинна.

С информацией о его местонахождении просят сообщать по телефонам 02 (112 для мобильных операторов), 8 (49131) 2-24-18, 8 (49131) 4-45-45 (дежурная часть отдела в Касимове), 8 (4912) 27-08-60 (дежурная часть областного УМВД).

ИСТОЧНИК KP.RU