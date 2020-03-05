В Касимове пропал без вести мужчина с татуировкой джинна
Без вести пропал житель Касимова Алексей Поляков. Еще 12 ноября мужчина 1982 года рождения вышел из своей квартиры на улице Затонной, 2 и до сих пор не вернулся.
Пресс-служба полиции публикует фотографию и сообщает приметы пропавшего: на вид 37 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы прямые темно-русые, глаза светлые. Одет был в черную крутку, джинсы и черные ботинки.
Также у Алексея Владимировича есть татуировки - на груди в виде Божьей Матери и на спине в виде джинна.
С информацией о его местонахождении просят сообщать по телефонам 02 (112 для мобильных операторов), 8 (49131) 2-24-18, 8 (49131) 4-45-45 (дежурная часть отдела в Касимове), 8 (4912) 27-08-60 (дежурная часть областного УМВД).
ИСТОЧНИК KP.RU