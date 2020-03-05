В ДТП с влетевшим в столб на Южной окружной грузовиком пострадал водитель

5 Март 2020 2020-03-05T11:19:50+03:00

Водитель Hyundai VT не справился с управлением. Его доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

Полиция рассказала о ДТП, которое случилось 4 марта на Южной окружной дороге в Рязани. В 7.30 на 185-м километре М-5 «Урал» автомобиль Hyundai VT врезался в столб. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, управлявший грузовиком 38-летний мужчина попросту не справился с управлением.

«В результате ДТП водитель доставлялся в медицинское учреждение», указали полицейские в сводке за минувшие сутки.

Всего в среду в 4 авариях на дорогах региона пострадали 6 человек. Автоинспекторы выявили более 10 тысяч нарушений ПДД и задержали 6 пьяных за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU