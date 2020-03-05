2020-03-05T11:19:50+03:00
Происшествия

В ДТП с влетевшим в столб на Южной окружной грузовиком пострадал водитель

Водитель Hyundai VT не справился с управлением. Его доставили в больницу
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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Полиция рассказала о ДТП, которое случилось 4 марта на Южной окружной дороге в Рязани. В 7.30 на 185-м километре М-5 «Урал» автомобиль Hyundai VT врезался в столб. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, управлявший грузовиком 38-летний мужчина попросту не справился с управлением.

«В результате ДТП водитель доставлялся в медицинское учреждение», указали полицейские в сводке за минувшие сутки.

Всего в среду в 4 авариях на дорогах региона пострадали 6 человек. Автоинспекторы выявили более 10 тысяч нарушений ПДД и задержали 6 пьяных за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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