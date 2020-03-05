2020-03-05T10:15:42+03:00
Общество

В Рязани штрафуют за отсутствие урн у торговых точек и заведений

Но, по всей видимости, не очень активно, да и размеры штрафов перевоспитать едва ли способны
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала 2020 года в Рязани 29 лиц привлекли к ответственности за отсутствие урн и их несвоевременную очистку. Об это сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на административные комиссии.

Правила благоустройства предписывают устанавливать урны не только на остановках, в скверах, парках и других местах массового скопления людей, но и, например, у каждой торговой точки или заведения:

«На всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других объектах должны быть установлены урны в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами», - гласит пункт 17.

В итоге с трех десятков нарушителей более чем за два месяца собрали 27100 рублей. То есть и штрафуют не очень активно, и размеры взысканий не внушают трепета тем, кто не забоится о чистоте города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани хотят установить памятник Сталину
На рязанской дороге «Волга» вылетела в кювет и протаранила столб
В Госдуме в I чтении принят законопроект о народном бюджетировании
Рязанцы проведут пикет против строительства крытого катка
Коворкинг в жилых комплексах бизнес-класса от «Мармакс»
Водителей общественного транспорта в Рязанской области обраслетят
Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий сдал тест на ВИЧ
Рязанец стал третьим в России в рейтинге олимпийской версии тхэквондо
Рязанские врачи рассказали, каким должно быть питание в Великий пост
В Дашково-Песочне открыли новый детский сад
В новую БСМП перевезли первых экстренных пациентов
Гараж в Рязани обрушился из-за взрыва газового баллона
8 марта по-новому
Блокбастер «Вторжение» стал доступен рязанцам в Wink на эксклюзивных правах
В минздраве рассказали о состоянии жертв обрушения гаража в Рязани
В Рязани три человека госпитализированы в результате обрушения гаража
Среди автобусов №17 в Рязани станет меньше «недостоевских»