В Рязани штрафуют за отсутствие урн у торговых точек и заведений

5 Март 2020 2020-03-05T10:15:42+03:00

Но, по всей видимости, не очень активно, да и размеры штрафов перевоспитать едва ли способны

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С начала 2020 года в Рязани 29 лиц привлекли к ответственности за отсутствие урн и их несвоевременную очистку. Об это сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на административные комиссии.

Правила благоустройства предписывают устанавливать урны не только на остановках, в скверах, парках и других местах массового скопления людей, но и, например, у каждой торговой точки или заведения:

«На всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других объектах должны быть установлены урны в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами», - гласит пункт 17.

В итоге с трех десятков нарушителей более чем за два месяца собрали 27100 рублей. То есть и штрафуют не очень активно, и размеры взысканий не внушают трепета тем, кто не забоится о чистоте города.

ИСТОЧНИК KP.RU