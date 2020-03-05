В Рязани штрафуют за отсутствие урн у торговых точек и заведений
С начала 2020 года в Рязани 29 лиц привлекли к ответственности за отсутствие урн и их несвоевременную очистку. Об это сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на административные комиссии.
Правила благоустройства предписывают устанавливать урны не только на остановках, в скверах, парках и других местах массового скопления людей, но и, например, у каждой торговой точки или заведения:
«На всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других объектах должны быть установлены урны в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами», - гласит пункт 17.
В итоге с трех десятков нарушителей более чем за два месяца собрали 27100 рублей. То есть и штрафуют не очень активно, и размеры взысканий не внушают трепета тем, кто не забоится о чистоте города.
ИСТОЧНИК KP.RU