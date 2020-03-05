2020-03-05T12:05:08+03:00
Общество

В Рязани озвучили планы по строительству школ и яслей

В нацпроектах - пять учреждений среднего образования и 1320 мест для детей до 3 лет
Антон КОНОВАЛОВ
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Нехватку мест для детей до 3 лет в Рязани обещают ликвидировать в 2022-м.Нехватку мест для детей до 3 лет в Рязани обещают ликвидировать в 2022-м.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Рязани в ближайшие годы по нацпроектам построят пять школ и откроют 1320 мест для детей ясельного возраста (до 3 лет). Об этом глава администрации города Елена Сорокина заявила на странице в Facebook, назвав такие темпы «беспрецедентными».

Более конкретные временные рамки установлены для детских садов:

- в 2020 году введут 5 пристроек в совокупности на 400 мест, начнут строительство детского сада на 290 мест в ДПР-7 и еще 5 пристроек по 80 мест каждая (д/c №№ 10, 76, 110, 149);

- в 2021 году выйдут еще на 8 объектов: 6 пристроек на 440 мест и 2 яслей на 120 мест.

«Таким образом, в 2022 году мы обеспечим местами детей до 3 лет. Этого ждут во многих рязанских семьях», - пишет Елена Сорокина.

Что же касается школ, сроки их строительства власти очерчивают среднесрочной перспективой. Вот-вот введут в эксплуатацию объект на улице Полетаева, остальные появятся в Кальном, микрорайонах 9, 10 в Канищеве, ДПР-7 и на Михаловском шоссе (все – на 1100 мест). Также выделен участок на улице Дзержинского. Пока же нормативная наполняемость образовательных учреждений превышена более чем на 12 тысяч учеников.

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Власти вернутся к участку, на котором ранее строить передумали из-за дополнительных затрат (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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