2020-03-05T09:01:30+03:00
Происшествия

Суд отказался прекращать уголовное дело в отношении экс-начальника ветстанции

Бывший руководитель Рязанской городской ветеринарной станции хотел уйти от ответственности и отделаться судебным штрафом
Яков РЫКОВ
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Бывшему начальнику ветеринарной станции не удалось уйти от уголовной ответственности. Суд отказался закрывать дело.Бывшему начальнику ветеринарной станции не удалось уйти от уголовной ответственности. Суд отказался закрывать дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Советском районном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего начальника Рязанской городской ветеринарной станции, сообщает пресс-служба райсуда.

Во время слушания адвокат обвиняемого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, об освобождении своего клиента от уголовной ответственности и назначить ему судебный штраф. Однако, суд ходатайство не удовлетворил.

Напомним, экс-начальника городской ветеринарной станции обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он получил деньги от оказанных услуг для юридического лица без согласования с работодателем (читать подробнее).

Рассмотрение уголовного дела назначено на 19 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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