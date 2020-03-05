В Рязани стало больше заслуженных мастеров спорта

5 Март 2020 2020-03-05T07:49:04+03:00

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В Минспорте Российской Федерации вышел приказ от 03 марта 2020 г. № 16 нг «О присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» звание присвоено Али Куржеву (самбо) и Надежде Рожковой (универсальный бой). Эту информацию региональное министерства ФК и спорта разместило у себя на сайте.

Если Куржев часто на слуху у любителей спорта, то Рожкова оставалась в тени СМИ. Напомним, что Надежда из кандидата в мастера спорта сразу стала мастером спорта международного класса. Это случилось после чемпионата мира-2017 по рукопашному бою, где рязанка стала победительницей в весовой категории до 60 кг.

Напомним, что Куржева тренируют Константин Фофанов и Сергей Серегин, Рожкову - Денис Фалеев, Андрей Трунтягин и Вячеслав Новиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU