2020-03-05T07:49:04+03:00
Спорт

В Рязани стало больше заслуженных мастеров спорта

Самое высокое спортивное звание присвоено Али Куржеву и Надежде Рожковой
Павел АВЕРИН
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Надежда Рожкова получила высшее спортивное звание. Фото из личного архива.Надежда Рожкова получила высшее спортивное звание. Фото из личного архива.
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В Минспорте Российской Федерации вышел приказ от 03 марта 2020 г. № 16 нг «О присвоении почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России» звание присвоено Али Куржеву (самбо) и Надежде Рожковой (универсальный бой). Эту информацию региональное министерства ФК и спорта разместило у себя на сайте.

Если Куржев часто на слуху у любителей спорта, то Рожкова оставалась в тени СМИ. Напомним, что Надежда из кандидата в мастера спорта сразу стала мастером спорта международного класса. Это случилось после чемпионата мира-2017 по рукопашному бою, где рязанка стала победительницей в весовой категории до 60 кг.

Напомним, что Куржева тренируют Константин Фофанов и Сергей Серегин, Рожкову - Денис Фалеев, Андрей Трунтягин и Вячеслав Новиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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