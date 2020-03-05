Несанкционированную парковку в центре Рязани ликвидировали

5 Март 2020 2020-03-05T08:26:51+03:00

Чтобы машины не заезжали на место снесенного дома, власти установят декоративное ограждение

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На Праволыбедской улице ликвидировали несанкционированную парковку, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, после того, как городские власти снесли старинный дом №44 по Праволыбедской, освобожденный участок тут же облюбовали автомобилисты под бесплатную автостоянку.

«Для предотвращения заезда личного транспорта на территорию, где ранее располагался снесенный дом №44, префектура Советского района временно огородила въезд бетонными блоками. Планируется, что до конца следующей недели на указанном участке Дирекция благоустройства города установит декоративное ограждение», — говорится в сообщении.

Как отметили чиновники, такое решение они приняли из-за обращений граждан. А также для того, чтобы машины не выезжали с несанкционированной парковки на дорогу с грязными колесами.

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ИСТОЧНИК KP.RU