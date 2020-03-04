На месте УРТ рязанцам построят школу

4 Март 2020 2020-03-04T20:17:40+03:00

Изменить размер текста: A A

По результатам публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план Рязани принято решение о строительстве школы на улице Дзержинского. Об этом сообщают «РВ» со ссылкой на официальное заключение.

Согласно документу, территорию, на которой долгие годы располагалось Управление рязанского троллейбуса, решено перевести из многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону образовательных учреждений.

Теперь на муниципальном участке в 2,7 гектаров планируют разместить трехэтажную школу на 1100 мест.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На месте троллейбусного депо №1 хотят построить трехэтажную школу

Новое образовательное учреждение может появиться на улице Дзержинского. Все близлежащие школы уже переполнены (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU