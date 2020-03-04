2020-03-04T20:17:40+03:00
Общество

На месте УРТ рязанцам построят школу

Стали известны результаты общественных слушаний
Константин МОГИЛИН
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По результатам публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план Рязани принято решение о строительстве школы на улице Дзержинского. Об этом сообщают «РВ» со ссылкой на официальное заключение.

Согласно документу, территорию, на которой долгие годы располагалось Управление рязанского троллейбуса, решено перевести из многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону образовательных учреждений.

Теперь на муниципальном участке в 2,7 гектаров планируют разместить трехэтажную школу на 1100 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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