Под Рязанью нашли останки, предположительно, подруги фигурантов дела «Сети»*
4 марта в лесу недалеко от деревни Лопухи Рязанского района обнаружены скелетированные останки человека, присыпанные землей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета.
СМИ узнали, что останки могут принадлежать Екатерине Левченко, знакомой с осужденными по делу «Сети»*. Девушка пропала еще в 2017 году.
При этом в СК сообщили, что «по факту обнаружения останков организована проверка, в рамках которой будут проведены судебно-медицинские экспертизы по определению причины смерти и идентификации личности погибшего».
Раннее сообщалось, что следователи из Рязани продолжают расследование уголовного дела, возбужденного после обнаружения тела знакомого Екатерины Левченко -— 21-летнего Артема Дорофеева. По информации «Комсомолки», останки найдены в том же районе, что и тело молодого человека.
Напомним, имена Екатерины Левченко и Артема Дорофеева стали широко известны после того, как в СМИ появилась информация о возможной причастности к их убийству фигурантов громкого уголовного дела.
Членам этой организации суд вынес приговоры - от 6 до 18 лет тюрьмы. Их обвинили в подготовке теракта. При этом обвиняемые заявили, что во время следствия их пытали силовики, желая выбить нужные показания, а само дело сфабриковано.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
Останки найдены в том же районе, что и тело Артема Дорофеева. Фото: Марина Романенко.
СК проверит, принадлежат ли найденные в Рязанской области останки знакомой фигурантов дела "Сети" Левченко.В среду в Рязанской области сотрудники Следственного комитета РФ обнаружили останки человека – предположительно, принадлежащие Екатерине Левченко, знакомой фигурантов дела "Сети"
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