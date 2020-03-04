Сотрудница Ряжского почтамта похитила 16 млн рублей

4 Март 2020 2020-03-05T15:15:12+03:00

Деньги должны были пойти на выплаты пенсий и почтовых переводов. Вторая подозреваемая в присвоении умерла до суда

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Ряжский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице Ряжского почтамта Анне Демидовой. Ее признали виновной в особо крупном присвоении денег.

Следствие и суд установили, что Демидова вместе с коллегой присвоили более 16 млн рублей, которые должны были пойти на выплаты пенсий и почтовых переводов.

Суд согласился с мнением гособвинителя о виновности Демидовой и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы. В отношении другой сотрудницы почтамта уголовное дело прекратили, так как женщина умерла.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU