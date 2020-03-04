2020-03-04T17:06:19+03:00
Общество

Деньги по больничному листу в Рязани теперь можно получить на почте

Услугой в регионе уже воспользовались более 5 тысяч человек
Яков РЫКОВ
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Фото: Почта России.Фото: Почта России.
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В Рязанской области выплаты по больничному листу теперь можно получить на почте, сообщает пресс-служба «Почты России». Для этого вместе с листком нетрудоспособности нужно подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса.

При поступлении денег в почтовое отделение, получателю доставят извещение в почтовый ящик. Получить перевод можно лично, предъявив паспорт. Можно воспользоваться помощью законного представителя, у которого при себе должна быть доверенность.

По действующей системе соцстрахования к прямым выплатам, которые можно получить на почте, относятся:

- пособия по временной нетрудоспособности;

- пособия по беременности и родам;

- пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности;

- пособия при рождении ребенка, а также, по уходу за ребенком до достижения им полутора лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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