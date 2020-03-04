Деньги по больничному листу в Рязани теперь можно получить на почте
В Рязанской области выплаты по больничному листу теперь можно получить на почте, сообщает пресс-служба «Почты России». Для этого вместе с листком нетрудоспособности нужно подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса.
При поступлении денег в почтовое отделение, получателю доставят извещение в почтовый ящик. Получить перевод можно лично, предъявив паспорт. Можно воспользоваться помощью законного представителя, у которого при себе должна быть доверенность.
По действующей системе соцстрахования к прямым выплатам, которые можно получить на почте, относятся:
- пособия по временной нетрудоспособности;
- пособия по беременности и родам;
- пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности;
- пособия при рождении ребенка, а также, по уходу за ребенком до достижения им полутора лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU