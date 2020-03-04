В Рязани представят классику оперетты – «Сильву» Имре Кальмана

4 Март 2020 2020-03-04T16:44:40+03:00

Она завоевала сердца зрителей еще в прошлом веке, но и сегодня не оставляет никого равнодушным

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18 марта в МКЦ театр «Петербургская оперетта» представит настоящую классику жанра - «Королеву чардаша» Имре Кальмана.

Именуемая также «Сильвой», эта оперетта завоевала сердца зрителей еще в прошлом веке, но и сегодня не оставляет равнодушным ни одного человека, пришедшего в театр.

Мы знаем каждый поворот сюжета, каждую репризу, но каждый раз плачем и смеемся вместе с героями, наслаждаясь дивной музыкой великого Кальмана. Мы знаем наизусть «Помнишь ли ты…», «Красотки кабаре», а уж «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» вместе с Бони поет и танцует весь зал!

Начало представления – в 19 часов. Билеты – на rzn.kassy.ru.

Возрастное ограничение 12+. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU