4 Март 2020 2020-03-04T16:01:17+03:00

В Рязани снизился рак женской репродуктивной системы. Все дело в ранней профилактике онкологических заболеваний. Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам главврача онкодиспансера, женщинам не реже раза в год необходимо проводить цитологические анализы и обследование молочных желез

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В Рязанской области снижается онкологическая заболеваемость женской репродуктивной системы, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По данным чиновников, заболеваемость от злокачественных новообразований тела матки снизилась в 2019 году на 14% по сравнению с 2018 годом. Заболеваемость от злокачественных новообразований шейки матки уменьшилась на 5% за тот же период.

«Риск развития опухоли шейки матки ассоциирован с вирусом папилломы человека, следовательно, при выявлении инфекции необходимо проводить санацию и брать женщину под наблюдение», отмечают в онкологической службе.

По словам главного врача онкодиспансера Михаила Рязанцева, чтобы выявить рак на ранней стадии, пациенткам необходимо не реже одного раза в год пройти обследование в женской консультации.

— При этом необходимо проводить цитологические анализы и обследование молочных желез: до 40 лет – ультразвуковое, после 40 лет маммографическое, — говорит главврач.

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ИСТОЧНИК KP.RU