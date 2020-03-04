В Рязани снизился рак женской репродуктивной системы
В Рязанской области снижается онкологическая заболеваемость женской репродуктивной системы, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
По данным чиновников, заболеваемость от злокачественных новообразований тела матки снизилась в 2019 году на 14% по сравнению с 2018 годом. Заболеваемость от злокачественных новообразований шейки матки уменьшилась на 5% за тот же период.
«Риск развития опухоли шейки матки ассоциирован с вирусом папилломы человека, следовательно, при выявлении инфекции необходимо проводить санацию и брать женщину под наблюдение», отмечают в онкологической службе.
По словам главного врача онкодиспансера Михаила Рязанцева, чтобы выявить рак на ранней стадии, пациенткам необходимо не реже одного раза в год пройти обследование в женской консультации.
— При этом необходимо проводить цитологические анализы и обследование молочных желез: до 40 лет – ультразвуковое, после 40 лет маммографическое, — говорит главврач.
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ИСТОЧНИК KP.RU