На 5 марта в Рязанской области прогнозируют рекордно теплую погоду

4 Март 2020 2020-03-04T15:19:40+03:00

Температура днем по области не опустится ниже +6 и поднимется до +11

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Рязанский гидрометцентр на четверг прогнозирует рекордно теплую погоду. Температура по области составит -2…+3 градуса ночью и +6…+11 градусов днем. Притом за всю историю метеонаблюдений 5 марта воздух до такой температуры еще никогда не прогревался. Исторический максимум установлен в 1995 году – это +5,9 градуса.

Осадков в четверг не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер вновь усилится: в светлое время суток порывы до 12-17 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU