Мошенники звонят рязанским ветеранам, прикрываясь выплатами к 75-летию Победы
Мошенники используют информацию о выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, чтобы нажиться на ветеранах и тружениках тыла. Первой на горячую линию отделения ПФР об этом сообщила жительница Рязани, и, как оказалось впоследствии, этот случай не единичный.
Лжесотрудники пенсионного фонда звонят и просят сообщить по телефону СНИЛС, номер банковского счёта, паспортные и другие персональные данные. На самом деле ветераны и труженики тыла получат 75 и 50 тысяч рублей соответственно в апреле-мае 2020 года в беззаявительном порядке. Для этого используются уже имеющиеся выплатные дела.
- Специалисты Пенсионного фонда РФ для реализации выплат не практикуют индивидуальные звонки или поквартирный обход населения, - напомнили в региональном отделении.
ИСТОЧНИК KP.RU