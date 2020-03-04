Мошенники звонят рязанским ветеранам, прикрываясь выплатами к 75-летию Победы

4 Март 2020 2020-03-04T14:26:11+03:00

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Мошенники используют информацию о выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, чтобы нажиться на ветеранах и тружениках тыла. Первой на горячую линию отделения ПФР об этом сообщила жительница Рязани, и, как оказалось впоследствии, этот случай не единичный.

Лжесотрудники пенсионного фонда звонят и просят сообщить по телефону СНИЛС, номер банковского счёта, паспортные и другие персональные данные. На самом деле ветераны и труженики тыла получат 75 и 50 тысяч рублей соответственно в апреле-мае 2020 года в беззаявительном порядке. Для этого используются уже имеющиеся выплатные дела.

- Специалисты Пенсионного фонда РФ для реализации выплат не практикуют индивидуальные звонки или поквартирный обход населения, - напомнили в региональном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU