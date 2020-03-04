2020-03-04T12:28:48+03:00
Звезды

Тур «Танцы на ТНТ» пройдет через Рязань

Выступление любимых артистов можно будет увидеть в областной филармонии
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Фото: Рязанская областная филармония.Фото: Рязанская областная филармония.
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Проект «Танцы» давно вышел за рамки развлекательного шоу и стал для танцовщиков и миллионов зрителей со всей России и ближнего зарубежья чем-то большим. Это проект национального масштаба, на котором выросло целое поколение, это сотни изобретательных постановок от лучших хореографов с мировыми именами. В конце концов, «Танцы» – это искусство.

Сезоны шоу на телеканале ТНТ совершили танцевальную революцию в стране и доказали, что талантливый и артистичный танцовщик может добиться не меньшей популярности, чем музыкант или актер. Благодаря шоу россияне узнали, что такое вог, контемп и дэнсхолл, и теперь ни за что не перепутают стрит-джаз и хип-хоп.

Шестой сезон шоу подарил нам не только новые имена и открыл новых звезд, но и запомнился зрителям яркими номерами и разнообразием воплощения танцевального искусства.

В рамках концерта вы увидите разнообразие танцевальных жанров. Дерзкое трио Drama Kings - Марк Куклин, Саша Крупельницкий и Алексей Волков, невероятно сильные и одновременно изящные Вова Раков и Алина Кобиляк, мощная Диляра, усердный и непреклонный Тагир, бурные и стремительные Аня Тарасенко, Маша Дружинина, Даша Волкова, харизматичный Герман Ромазанов, и, конечно, победитель сезона — Кирилл Цыганов.

Участники проекта представят не только полюбившиеся номера, но и абсолютно новые постановки. Кроме того, все номера будут сопровождаться уникальным графическим контентом, выведенным на большие экраны. Яркие костюмы, смелые образы и неподдельные эмоции – именно такой феерией действа и звука станет концертное шоу.

Почувствуйте энергию и ощутите драйв лучшего танцевального шоу страны.

Филармония, 16 марта, начало в 19.00. Билеты https://rzn.kassy.ru/

Возраст 6+

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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