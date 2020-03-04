В Рязань приедет писательница Полина Дашкова

4 Март 2020 2020-03-04T11:31:08+03:00

Автор двух десятков книг встретится с читателями и презентует свой очередной роман

Изменить размер текста: A A

12 марта в Рязань приедет известная писательница Полина Дашкова. Автор двух десятков книг, преимущественно детективов, презентует свой новый роман «Горлов тупик», который вышел в свет осенью прошлого года.

«Горлов тупик» - это не детектив и не триллер, хотя в романе есть и напряжение. В первую очередь, это исторический роман, рассказывающий о жизни в Советском союзе 50-70 годов. Судьбы героев здесь переплетаются между собой и проходят через страшное, драматичное и скорое на расправу время.

Встреча с читателями состоится в книжном «Барсе». Организаторы обещают интересную беседу и автограф-сессию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU