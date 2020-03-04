В Рязань приедет писательница Полина Дашкова
12 марта в Рязань приедет известная писательница Полина Дашкова. Автор двух десятков книг, преимущественно детективов, презентует свой новый роман «Горлов тупик», который вышел в свет осенью прошлого года.
«Горлов тупик» - это не детектив и не триллер, хотя в романе есть и напряжение. В первую очередь, это исторический роман, рассказывающий о жизни в Советском союзе 50-70 годов. Судьбы героев здесь переплетаются между собой и проходят через страшное, драматичное и скорое на расправу время.
Встреча с читателями состоится в книжном «Барсе». Организаторы обещают интересную беседу и автограф-сессию.
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ИСТОЧНИК KP.RU