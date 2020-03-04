2020-03-04T10:49:07+03:00
Происшествия

В центре Рязани на пешеходном переходе сбили женщину

«Отличился» водитель Volkswagen Polo. Пострадавшую доставили в больницу
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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52-летняя женщина стала очередной жертвой наезда на пешеходном переходе в Рязани. 3 марта его совершил 44-летний водитель Volkswagen Polo. Мужчина не пропустил рязанку, которая шла по нерегулируемой «зебре» около дома 3 на улице Циолковского.

- В результате происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Всего за сутки на территории региона в трех ДТП пострадали три человека. Автоинспекторы выявили 1010 нарушений ПДД со стороны автомобилистов и 28 со стороны пешеходов. Девять человек позволили себе сесть за руль пьяными и попались на этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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