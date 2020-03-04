2020-03-04T10:43:34+03:00
Недвижимость

Массовое отключение: более десятка улиц Рязани полностью остались без воды

Рабочие ремонтируют в областном центре водопровод. Работы планируют закончить к концу суток [адреса]
Яков РЫКОВ
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Массовое отключение: более десятка улиц Рязани полностью остались без воды.Массовое отключение: более десятка улиц Рязани полностью остались без воды.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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4 марта на многих улицах Рязани отключили воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

В среду до 24:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- 1-й проезд Новой;

- 2-й проезд Новой;

- 3-й проезд Новой;

- ул. Гражданская, дома с 31 по 47;

- Касимовское шоссе, д. 32 корп. 5, д. 27, д. 29 корп. 1, д. 29 корп. 2, д. 32. д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 4, д. 32 корп. 5, д. 32 стр. 8, д. 67 корп. 3;

- ул. Тимуровцев, д. 3а;

- ул. Новая, д. 27а;

- ул. Колхозная, д. 1/3, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 8, д. 8 корп. 1, д. 10, д. 10 корп. 1, д. 12, д. 14, д. 14 корп. 1, д. 16;

- проезд Машиностроителей, д. 2/6, д. 4, д. 4а, д. 6 корп. 1, д. 8, д. 10, д. 1/8, д. 3, д. 5, д. 7;

- ул. Маяковского, д. 7а, д. 9а, д. 1/7, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 2/6, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 10;

- ул. Горького д. 1;

- ул. Есенина, д. 61/13, д. 63, д. 65, д. 67, д. 69, д. 65 корп. 1, д. 65 корп. 2, д. 57 (школа №43);

- ул. Совхозная;

- ул. 8 Марта;

- ул. Электрозаводская;

- ул. Попова;

- ул. Радиозаводская;

- 1-й Совхозный проезд;

- ул. Гражданская, дома с 1 по 29, с 4 по 22;

- пл. Попова;

- 1-й Гражданский проезд.

Кроме того, до 24:00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

- ул. Циолковского, дома с 1/7 по 13, с 2/6 по 16 (с корпусами);

- ул. Есенина, дома с 37/2 по 59/12;

- ул. Горького, д.1, д. 11, д. 14, д. 16, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 22;

- Касимовское шоссе, дома с 8 по 20, дома с 1 по 45;

- микрорайон Кальное;

- ул. Новая;

- ул. Есенина;

- ул. Грибоедова;

- ул. Щедрина;

- ул. Затинная;

- ул. Скоморошинская;

- пл. 26 Бакинских комиссаров;

- ул. Подгорная;

- ул. Введенская;

- ул. Ленина;

- ул. Полевая;

- ул. Яхонтова;

- ул. Радищева;

- ул. Свободы;

- ул. Вознесенская;

- ул. Фирсова;

- ул. Лермонтова;

- ул. Урицкого;

- проезд Грибоедова;

- проезд Щедрина;

- проезд Речников;

- пл. Театральная, д.1, д. 3, д. 5;

- Торговый городок;

- Солотчинское шоссе, д. 4;

- Окский проезд, д. 2б.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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