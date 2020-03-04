Автобусы №7 в Рязани пустили до Крупской и уменьшили их вместимость

4 Март 2020 2020-03-04T10:52:37+03:00

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В Рязани не проработали обещанную еще в 2019 году концепцию развития общественного транспорта, уже не проводят голосований за различные изменения (после ситуации с троллейбусом №1), но вовсю перекраивают маршрутную сеть. На очереди автобус №7, причем о манипуляциях с ним в администрации города сообщили практически по факту.

Уже с 4 марта «семерки» перестали заезжать на улицу Чкалова, к вокзалу Рязань-2, и сменили конечную на остановку «Улица Крупской». С Первомайского проспекта они прямиком устремляются по Московскому шоссе, затем – по Народному бульвару. Таким образом, путь следования удлиняют примерно на 5 километров. Теперь №7 будет полностью дублировать коммерческий маршрут №88 и наполовину, начиная с остановки «Цирк», троллейбусный №10.

Меняют при этом и подвижной состав, выпуская вместо больших автобусов, по сути, большие маршрутки.

- С 4 марта маршрут будут обслуживать 10 автобусов среднего класса с возможностью оплаты проезда картами «Умка» льготной стоимости. В дальнейшем планируется увеличить количество подвижного состава до 15 единиц, - рассказали в администрации.

Отметим, что ранее, согласно реестру маршрутов, под №7 ездили семь автобусов, вмещающих как минимум вдвое больше нынешних. То есть чиновники решили пойти в разрез сразу с двумя обозначенными ранее принципами: исключать по возможности дублирование и увеличивать вместимость.

ИСТОЧНИК KP.RU