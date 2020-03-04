2020-03-04T09:21:12+03:00
Общество

В ТРЦ «Премьер» откроется Black Star Burger

Располагаться фаст-фуд ресторан будет на третьем этаже торгового центра на Московском шоссе
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Когда в Рязани откроется Black Star Burger от Тимати, пока точно неизвестно.Когда в Рязани откроется Black Star Burger от Тимати, пока точно неизвестно.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Рязани откроется очередной фаст-фуд ресторан, который расположится на в ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. Речь идет об открытии Black Star Burger.

Как сообщили «Комсомолке» в торгово-развлекательном центре, в настоящее время по ресторан готовится помещение, а об открытии сообщат дополнительно, «точные сроки называть будет преждевременно».

Как заявляют в самом BSB, их ноу-хау заключается в составе и системе прожарки котлет. Изготавливается бленд из разных отрубов мраморной говядины. Перед прожаркой котлеты должны быть строго 15 градусов по температуре, 170 грамм по весу и диаметром 17 сантиметров.

СПРАВКА «КП»

Первый ресторан Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года. Совладельцами заведениям являются бизнесмен Юрий Левитас, рэп-исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Пашу (Павел Курьянов), а также Вальтер Чассем, уроженец Камеруна, работающий на лейбле Black Star с самого основания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани хотят установить памятник Сталину
На рязанской дороге «Волга» вылетела в кювет и протаранила столб
В Госдуме в I чтении принят законопроект о народном бюджетировании
Рязанцы проведут пикет против строительства крытого катка
Коворкинг в жилых комплексах бизнес-класса от «Мармакс»
Водителей общественного транспорта в Рязанской области обраслетят
Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий сдал тест на ВИЧ
Рязанец стал третьим в России в рейтинге олимпийской версии тхэквондо
Рязанские врачи рассказали, каким должно быть питание в Великий пост
В Дашково-Песочне открыли новый детский сад
В новую БСМП перевезли первых экстренных пациентов
Гараж в Рязани обрушился из-за взрыва газового баллона
8 марта по-новому
Блокбастер «Вторжение» стал доступен рязанцам в Wink на эксклюзивных правах
В минздраве рассказали о состоянии жертв обрушения гаража в Рязани
В Рязани три человека госпитализированы в результате обрушения гаража
Среди автобусов №17 в Рязани станет меньше «недостоевских»