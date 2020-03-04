В ТРЦ «Премьер» откроется Black Star Burger

4 Март 2020 2020-03-04T09:21:12+03:00

Когда в Рязани откроется Black Star Burger от Тимати, пока точно неизвестно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Располагаться фаст-фуд ресторан будет на третьем этаже торгового центра на Московском шоссе

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В Рязани откроется очередной фаст-фуд ресторан, который расположится на в ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. Речь идет об открытии Black Star Burger.

Как сообщили «Комсомолке» в торгово-развлекательном центре, в настоящее время по ресторан готовится помещение, а об открытии сообщат дополнительно, «точные сроки называть будет преждевременно».

Как заявляют в самом BSB, их ноу-хау заключается в составе и системе прожарки котлет. Изготавливается бленд из разных отрубов мраморной говядины. Перед прожаркой котлеты должны быть строго 15 градусов по температуре, 170 грамм по весу и диаметром 17 сантиметров.

СПРАВКА «КП»

Первый ресторан Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года. Совладельцами заведениям являются бизнесмен Юрий Левитас, рэп-исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Пашу (Павел Курьянов), а также Вальтер Чассем, уроженец Камеруна, работающий на лейбле Black Star с самого основания.

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ИСТОЧНИК KP.RU