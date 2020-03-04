В ТРЦ «Премьер» откроется Black Star Burger
В Рязани откроется очередной фаст-фуд ресторан, который расположится на в ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. Речь идет об открытии Black Star Burger.
Как сообщили «Комсомолке» в торгово-развлекательном центре, в настоящее время по ресторан готовится помещение, а об открытии сообщат дополнительно, «точные сроки называть будет преждевременно».
Как заявляют в самом BSB, их ноу-хау заключается в составе и системе прожарки котлет. Изготавливается бленд из разных отрубов мраморной говядины. Перед прожаркой котлеты должны быть строго 15 градусов по температуре, 170 грамм по весу и диаметром 17 сантиметров.
СПРАВКА «КП»
Первый ресторан Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года. Совладельцами заведениям являются бизнесмен Юрий Левитас, рэп-исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Пашу (Павел Курьянов), а также Вальтер Чассем, уроженец Камеруна, работающий на лейбле Black Star с самого основания.
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ИСТОЧНИК KP.RU