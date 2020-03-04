Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» пройдет-таки в Рязани
Масштабный физкультурно-оздоровительный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» впервые пройдет в Рязани 7 марта во Дворце спорта «Олимпийский». Начало мероприятия в 11.15. Об этом рассказал и.о. начальника городского управления физкультуры и массового спорта Кирилл Сосунов.
Примечательно, что фестиваль пройдет при поддержке Федерации хоккея России, что придает ему особый статус. В нем смогут принять участие дети в возрасте от 6 лет, а также родители, имеющие разрешение врача. Состав команды - три человека. Каждый игрок должен быть экипирован клюшкой, коньками и шлемом. Если ее нет, на время матча им будет выдана необходимая экипировка. Причем вратарскую организаторы запретили: будет использоваться облегченная шайба.
Люблю маму, папу и хоккей.
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ИСТОЧНИК KP.RU