Рязанка Яна Кузнецова стала мастером спорта

4 Март 2020 2020-03-04T06:46:46+03:00

Яна Кузнецова - не только спортсменка, но и стильная красотка. Об этом говорит ее фото ВКонтакте.

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6 и 7 июля 2019 года в городе Наро-Фоминске состоялся Кубок России по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг. Рязанская спортсменка, воспитанница СДЮСШОР «Антей», Кузнецова Яна заняла 1 место. Уже тогда заговорили о том, что она стала мастером спорта. И лишь сейчас региональное министерство ФК и спорта опубликовало официально новость об этом.

Напомним, что грэпплинг – разновидность спортивного единоборства, совмещающая технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Согласно правилам грэпплинг наиболее близок к самбо, вольной и греко-римской борьбе. В схватках принимают участие как мужчины, так и женщины. Весовые категории для представителей сильного пола варьируются от 62 кг до 100кг+, для девушек – от 53 кг до 71 кг+.

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ИСТОЧНИК KP.RU