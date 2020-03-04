Рязанка Яна Кузнецова стала мастером спорта
6 и 7 июля 2019 года в городе Наро-Фоминске состоялся Кубок России по спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг. Рязанская спортсменка, воспитанница СДЮСШОР «Антей», Кузнецова Яна заняла 1 место. Уже тогда заговорили о том, что она стала мастером спорта. И лишь сейчас региональное министерство ФК и спорта опубликовало официально новость об этом.
Напомним, что грэпплинг – разновидность спортивного единоборства, совмещающая технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Согласно правилам грэпплинг наиболее близок к самбо, вольной и греко-римской борьбе. В схватках принимают участие как мужчины, так и женщины. Весовые категории для представителей сильного пола варьируются от 62 кг до 100кг+, для девушек – от 53 кг до 71 кг+.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанец Роман Гавриков стал чемпионом мира по грэпплингу
Он выступал в категории до 92 килограммов (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU