2020-03-04T05:54:42+03:00
Общество

В Канищеве пройдет очередная встреча с представителями администрации Рязани

Мероприятие пройдет в формате «Одно окно». Каждый желающий без предварительной записи сможет задать свои вопросы, получить консультации
Иван АНТОНОВ
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Встречи рязанцев с чиновниками становятся традицией. Фотоархив "КП-Рязань"Встречи рязанцев с чиновниками становятся традицией. Фотоархив "КП-Рязань"
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5 марта в зале Центральной детской библиотеки города Рязани (ул. Станкозаводская, д. 27) с 16.00 до 19.00 будут проходить встречи-консультации руководителей структурных подразделений администрации Рязани с жителями города - об этом сообщила пресс-служба органа власти.

Мероприятие пройдет в формате «Одно окно». Это значит, что каждый желающий без предварительной записи сможет задать свои вопросы, получить консультации. Представители управления благоустройства города, управления транспорта, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управления общественных отношений, МКУ «Управление по делам территорий города Рязани» рассмотрят проблемы жителей Канищева. Ранее подобные встречи состоялись на базе ресурсного центра «ДОМ ТОС» и филиала ресурсного центра в поселке Соколовка.

По вопросам проведения приема и участия в нем можно обращаться в управление общественных отношений аппарата администрации города Рязани по телефонам: (4912) 95-69-15, 95-69-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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