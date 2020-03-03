В честь 125-летия Есенина в Константинове выступят Игорь Бутман и Сергей Безруков

3 Март 2020 2020-03-03T19:37:49+03:00

На родине Есенина 3 октября будет особенно многолюдно Фото: Павел АВЕРИН

В «Точке кипения» 3 марта презентовали ключевые события Есенинских сезонов, а 3 октября в на родине поэта состоится вручение премии Рязанской области имени «последнего поэта деревни» в области литературы и искусства и открытие каретного сарая на усадьбе К

Изменить размер текста: A A

Презентация ключевых событий Есенинских сезонов состоялась 3 марта на площадке «Точка кипения». Многие смогут побывать на его родине вместе с проектом «На земле, мне близкой и любимой...». Передвижные выставки с таким названием откроются в Азербайджане, Узбекистане, Абхазии, Франции — презентации запланированы на март, апрель и октябрь текущего года. Проект "«Тебе, о родина, сложил я песню ту...» в октябре будет представлен в Государственной Думе и Совете Федерации.

Творческую программу юбилейных торжеств откроет фестиваль «Музыкальное лето в Константинове», который стартует в июне. Международный джазовый фестиваль «ЕсенинJazz», откроется 25 июля, в день 55-летия музея-заповедника в Константинове. Ключевым событием фестиваля станет выступление звезды джаза Игоря Бутмана.

Центральными мероприятиями года станут события Всероссийской есенинской недели, которая пройдет с 28 сентября по 4 октября. 3 октября в Константинове состоится большой праздник: выступят поэты, состоится вручение премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, открытие каретного сарая на усадьбе Л. Кашиной, а также выступление народного артиста России Сергея Безрукова.

Все подробности Есенинских сезонов можно узнать на сайте регионального министерства культуры и туризма.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сотрудник РКБ «Глобус» открывает неизвестного Сергея Есенина

Руководитель отдела защиты информации Юрий Блудов своим жизненным путем доказал, что служить Родине можно в разных сферах (подробнее)

В Спас-Клепиках восстановили школу, где давал уроки Есенин

Там сделали музей, новая экспозиция расположилась в трех залах (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU