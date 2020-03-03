В честь 125-летия Есенина в Константинове выступят Игорь Бутман и Сергей Безруков
Презентация ключевых событий Есенинских сезонов состоялась 3 марта на площадке «Точка кипения». Многие смогут побывать на его родине вместе с проектом «На земле, мне близкой и любимой...». Передвижные выставки с таким названием откроются в Азербайджане, Узбекистане, Абхазии, Франции — презентации запланированы на март, апрель и октябрь текущего года. Проект "«Тебе, о родина, сложил я песню ту...» в октябре будет представлен в Государственной Думе и Совете Федерации.
Творческую программу юбилейных торжеств откроет фестиваль «Музыкальное лето в Константинове», который стартует в июне. Международный джазовый фестиваль «ЕсенинJazz», откроется 25 июля, в день 55-летия музея-заповедника в Константинове. Ключевым событием фестиваля станет выступление звезды джаза Игоря Бутмана.
Центральными мероприятиями года станут события Всероссийской есенинской недели, которая пройдет с 28 сентября по 4 октября. 3 октября в Константинове состоится большой праздник: выступят поэты, состоится вручение премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства, открытие каретного сарая на усадьбе Л. Кашиной, а также выступление народного артиста России Сергея Безрукова.
Все подробности Есенинских сезонов можно узнать на сайте регионального министерства культуры и туризма.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Сотрудник РКБ «Глобус» открывает неизвестного Сергея Есенина
Руководитель отдела защиты информации Юрий Блудов своим жизненным путем доказал, что служить Родине можно в разных сферах (подробнее)
В Спас-Клепиках восстановили школу, где давал уроки Есенин
Там сделали музей, новая экспозиция расположилась в трех залах (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU