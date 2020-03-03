Около двухсот зданий в Рязани стали бесхозными
Управляющие компании (УК) массово отказываются от старых домов. Так уже 200 зданий в Рязани оказались никому не нужными. Именно такую цифру журналистам ГТРК «Ока» назвали в городском управлении энергетики и ЖКХ. Специалисты говорят, что обслуживать их крайне невыгодно. Те деньги, которые собирают с жильцов, не покрывают расходов на содержание.
И в таких случаях коммунальные аварии не редкость. К примеру, в здании в поселке Строитель обрушился потолок, а затем не выдержали и коммуникации, людей едва не ошпарило кипятком из лопнувшей трубы отопления. Аварийная служба приезжала, но результат этого ремонта «на скорую руку» у жителей вызывает большие сомнения.
Без хозяина оказался даже исторический дом на улице Салтыкова-Щедрина. Износ здания – 90%, здесь много лет не было ремонта. Стены и пол в огромных дырах, канализация течет в подвал, потолок обрушился. Никто из коммунальщиков не отважился взять его под свое крыло. Выбирая между новым домом и аварийным, частная компания несомненно предпочтет первый вариант. Ведь во втором расходы будут явно больше.
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ИСТОЧНИК KP.RU