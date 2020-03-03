Забрать машину со штрафстоянки в Рязани стало проще

3 Март 2020 2020-03-03T18:01:19+03:00

Автомобилисты теперь могут обращаться как на улицу Лесную, так и на Солнечную

Изменить размер текста: A A

С 3 марта в Рязани упростили процедуру возврата машин, эвакуированных на штрафстоянку. Теперь оплатить штраф и забрать автомобиль можно как на улице Лесной в Соколовке, так и в управлении ГИБДД на улице Солнечной - в шаговой доступности от расположения специализированных стоянок.

Напомним, ранее в рязанском управлении МВД планировали отдельный батальон ДПС перевести с улицы Лесной на улицу Солнечную (читать подробнее).

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам, связанным с возвратом автомобилей, можно обращаться как в отдельный батальон ДПС по улице Лесной, 28 - тел.: 8 (4912)-29-74-54, так и в управление ГИБДД на улице Солнечной, 1 - тел.: 8 (4912) 29-94-10.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU