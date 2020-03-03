2020-03-03T18:01:19+03:00
Авто

Забрать машину со штрафстоянки в Рязани стало проще

Автомобилисты теперь могут обращаться как на улицу Лесную, так и на Солнечную
Яков РЫКОВ
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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С 3 марта в Рязани упростили процедуру возврата машин, эвакуированных на штрафстоянку. Теперь оплатить штраф и забрать автомобиль можно как на улице Лесной в Соколовке, так и в управлении ГИБДД на улице Солнечной - в шаговой доступности от расположения специализированных стоянок.

Напомним, ранее в рязанском управлении МВД планировали отдельный батальон ДПС перевести с улицы Лесной на улицу Солнечную (читать подробнее).

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам, связанным с возвратом автомобилей, можно обращаться как в отдельный батальон ДПС по улице Лесной, 28 - тел.: 8 (4912)-29-74-54, так и в управление ГИБДД на улице Солнечной, 1 - тел.: 8 (4912) 29-94-10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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