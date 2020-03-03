2020-03-03T16:57:57+03:00
Общество

БСМП переезжает в новый корпус – в медучреждении сменились телефоны

Больница скорой медицинской помощи с 1 марта начала «сложный переезд» на улицу Стройкова
Яков РЫКОВ
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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С 1 марта больница скорой медицинской помощи начала переезд в новый корпус, который располагается по адресу: улица Стройкова, стр. 85. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

«По мере размещения и организации новых отделений, обновления структуры больницы, кадрового состава, расписаний, перечня услуг на сайт учреждения будут вноситься изменения и дополнения. Просим вас с пониманием отнестись к сложному переезду и разворачиванию наших клинических мощностей на новых площадях», — говорится в сообщении.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Изменились и телефоны в новом корпусе БСМП?

- +7 (4912) 60-00-03;

- +7 (4912) 60-60-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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