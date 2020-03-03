БСМП переезжает в новый корпус – в медучреждении сменились телефоны
С 1 марта больница скорой медицинской помощи начала переезд в новый корпус, который располагается по адресу: улица Стройкова, стр. 85. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.
«По мере размещения и организации новых отделений, обновления структуры больницы, кадрового состава, расписаний, перечня услуг на сайт учреждения будут вноситься изменения и дополнения. Просим вас с пониманием отнестись к сложному переезду и разворачиванию наших клинических мощностей на новых площадях», — говорится в сообщении.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Изменились и телефоны в новом корпусе БСМП?
- +7 (4912) 60-00-03;
- +7 (4912) 60-60-03.
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ИСТОЧНИК KP.RU