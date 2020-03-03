В Рязани выступит знаменитый «Хор Турецкого»

3 Март 2020 2020-03-03T16:36:17+03:00

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12 марта в Рязанском цирке состоится большой концерт знаменитого «Хора Турецкого». Их называют рекордсменами популярности: за 25 лет более 5000 выходов на сцену и 3 000 000 км пройденного пути. Теперь удивительные музыканты снова в Рязани.

Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения. Коллектив не имеет репертуарных границ – от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на 10 языках. Через свои композиции они тонко и умело общаются с каждым зрителем!

Начало концерта - в 19.00. Билеты – на сайте rzn.kassy.ru.

Афиша концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU