2020-03-03T16:30:07+03:00
Происшествия

Отец семейства из Пронска распространял «синтетику» в Рязани

Также 29-летнего мужчину подозревают в изготовлении запрещенных веществ
Роман КАРПОВ.
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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Полицейские задержали 29-летнего жителя Пронска, подозреваемого в изготовлении и распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Обнаружив в интернете магазин по продаже запрещенных веществ, оперативники установили, что к организации его работы может быть причастен женатый мужчина, воспитывающий двоих детей. Отец семейства некоторое время нигде не работал, однако подозрений особых не вызывал.

Проверяя эту версию, оперативники зафиксировали, как житель поселка ездил в Рязань, чтобы спрятать на окраине города контейнер с наркотиком. Экспертиза установила, что в тайнике была спрятана курительную смесь на основе концентрированного синтетического наркотика.

Задержали молодого человека, когда тот выехал из дома, чтобы сделать «закладку». Позже удалось установить, что мужчина причастен не только к распространению, но и изготовлению наркотиков. Для этого он использовал концентрированный синтетический наркотик, который он разбавлял различными наполнителями в пропорции 1 к 35. Для этих целей он даже снял квартиру в областном центре, в которой и хранил товар.

Во время обысков полицейские обнаружили более 4 килограммов наркотического концентрата и 9 килограммов готовых курительных смесей. В общей сложности у злоумышленника изъяли почти 13 килограммов 900 граммов синтетических наркотиков.

Подозреваемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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