В Рязани выявили колбасу-фальсификат известного бренда

3 Март 2020 2020-03-03T16:16:30+03:00

От «Говяжьей» оказалось одно название: в продукте выявили ДНК свиньи

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В Рязани в одном из гипермаркетов Россельхознадзор выявил фальсифицированную мясную продукцию от известного бренда. Лабораторную проверку провалила колбаса вареная «Говяжья» от «Великолукского мясокомбината».

Пробу, взятую в январе 2019 года, исследовали в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. Результаты оказались такими, что на предприятие наложили штраф в 100 тысяч рублей:

- В колбасном изделии из говядины было выявлено ДНК свиньи, что свидетельствовало о фальсификации изготовителем мясной продукции, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Арбитражный суд и в первой, и в апелляционной инстанции встал на сторону ревизоров. Постановление вступило в силу 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU