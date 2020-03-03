У Рязанского кремля хотят установить памятный камень

3 Март 2020 2020-03-03T15:29:05+03:00

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На территории Рязанского кремля планируют установить памятный камень. О планах по установке арт-объекта рассказал «Рязанскому формату» глава топонимической комиссии Николай Булычев.

— В кремле около Соборной колокольни есть хороший скверик. Я уже разговаривал с директором музея-заповедника. Там можно поставить камень, а на нем написать текст, что в таком-то году был основан город Переяславль, и вот к юбилею города этот камень официально открыть, — сказал Булычев.

По словам главы топонимической комиссии, за полгода можно все согласовать и установить памятный камень.

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ИСТОЧНИК KP.RU