У Рязанского кремля хотят установить памятный камень
На территории Рязанского кремля планируют установить памятный камень. О планах по установке арт-объекта рассказал «Рязанскому формату» глава топонимической комиссии Николай Булычев.
— В кремле около Соборной колокольни есть хороший скверик. Я уже разговаривал с директором музея-заповедника. Там можно поставить камень, а на нем написать текст, что в таком-то году был основан город Переяславль, и вот к юбилею города этот камень официально открыть, — сказал Булычев.
По словам главы топонимической комиссии, за полгода можно все согласовать и установить памятный камень.
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ИСТОЧНИК KP.RU