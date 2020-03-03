В Рязанской области в среду будет до +10

3 Март 2020 2020-03-03T15:23:47+03:00

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4 марта в Рязанской области воздух прогреется до аномально высоких значений: -2…+3 градуса ночью и +5…+10 градусов в светлое время суток. При этом для четвертого дня календарной весны максимальная температура за всю историю метеонаблюдений составляет +5,5, и зафиксирована она была четверть века назад – в 1995 году.

Согласно прогнозу Рязанского ЦГМС, в понедельник местами выпадут небольшие (до 1-2 мм) осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU