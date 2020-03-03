В Рязанской области в среду будет до +10
Местами небольшой дождь
Изменить размер текста:
4 марта в Рязанской области воздух прогреется до аномально высоких значений: -2…+3 градуса ночью и +5…+10 градусов в светлое время суток. При этом для четвертого дня календарной весны максимальная температура за всю историю метеонаблюдений составляет +5,5, и зафиксирована она была четверть века назад – в 1995 году.
Согласно прогнозу Рязанского ЦГМС, в понедельник местами выпадут небольшие (до 1-2 мм) осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU