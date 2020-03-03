Убивших соседа и сбросивших тело в реку рязанцев осудили на большие сроки
Вступил в силу приговор Рязанского областного суда Максиму Мешкову и Роману Красноперову. Они признаны виновными в убийстве девятилетней давности.
В декабре 2010 Красноперов и Мешков пришли в гости к соседу. Во время совместной попойки произошел конфликт: хозяина повалили на пол, нанесли множество ударов руками и ногами, разбили об голову несколько стеклянных бутылок. Когда потерпевший скончался, сообщники загрузили его тело в багажник и сбросили с моста в реку Бабинка. По весне труп обнаружили недалеко от церкви в городе Касимове.
Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт обоим подсудимым, но одного из них признали заслуживающим снисхождения. В итоге Мешкова приговорили к 15 годам, а Красноперова – к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU