Убивших соседа и сбросивших тело в реку рязанцев осудили на большие сроки

3 Март 2020 2020-03-03T13:20:06+03:00

Максим Мешков и Роман Красноперов проведут в колонии строгого режима 15 и 13 лет соответственно

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Вступил в силу приговор Рязанского областного суда Максиму Мешкову и Роману Красноперову. Они признаны виновными в убийстве девятилетней давности.

В декабре 2010 Красноперов и Мешков пришли в гости к соседу. Во время совместной попойки произошел конфликт: хозяина повалили на пол, нанесли множество ударов руками и ногами, разбили об голову несколько стеклянных бутылок. Когда потерпевший скончался, сообщники загрузили его тело в багажник и сбросили с моста в реку Бабинка. По весне труп обнаружили недалеко от церкви в городе Касимове.

Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт обоим подсудимым, но одного из них признали заслуживающим снисхождения. В итоге Мешкова приговорили к 15 годам, а Красноперова – к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU