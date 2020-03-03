3 Март 2020 2020-03-03T10:56:36+03:00

Очередной ремонт: во вторник в Рязани массово отключили воду. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Воды весь день не будет на шести улицах и еще на десятке улиц подачу водоснабжения снизят

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Утром 3 марта в Рязани массово отключили воду, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

Во вторник с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Гоголя, дома с 2 по д. 32 и с корпусами, дома с 1 по д. 39 и с корпусами, д. 5 (музыкальная школа №5);

- ул. Льва Толстого, д. 3, д. 5, д. 4/19, д. 6/20, д. 8, д. 10, д. 12, д. 22, д. 5 (школа №37);

- ул. Чернышевского, д. 2/1, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10;

- ул. Полетаева, дома с 2 по 8, дома с 1 по 17;

- ул. Братиславская, д. 1/2, д. 3, д. 5/1, д. 7/2, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15/1, д. 17/2;

- ул. Островского, дома с 1 по 19, дома с 2 по 16, д. 15а (детский сад №12), д. 4 (детский сад №160);

Во вторник с 09:00 до 17:00 будет снижена подача холодной воды по следующим адресам: - ул. Полетаева, дома с 20 по 32;

- ул. Братиславская, д. 25, д. 25 корп. 1;

- с 09:30 до 17:00 по ул. Большая, д. 94;

- с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:

- ул. 1-й проезд Новой;

- ул. 2-й проезд Новой;

- ул. Гражданская, дома с 31 по 47, дома с 26а по 30 (частный сектор);

- с 11:00 до 17:00 в деревне Соколовка по следующим адресам:

- ул. Луговая (частный сектор);

- ул. Полевая (частный сектор);

- ул. Школьная (частный сектор);

- ул. Ленпоселок (частный сектор);

- ул. Садовая (частный сектор);

- ул. Попова (частный сектор);

- ул. 2-я Механизаторов (частный сектор);

- ул. проезд Ушинского (частный сектор).

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