2020-03-03T10:52:59+03:00
Общество

В Рязанской области будут развивать диагностику на расстоянии

Главврач ОКБ рассказал, как намерен развивать присоединенные медучреждения - больницу №10, поликлинику №14 в Рязани и Михайловскую МРБ
Антон КОНОВАЛОВ
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Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов (слева) и его заместитель, новый руководитель поликлиники №14 Андрей Мартынов. Фото: vk.com/id472917533Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов (слева) и его заместитель, новый руководитель поликлиники №14 Андрей Мартынов. Фото: vk.com/id472917533
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Главный врач Областной клинической больницы Дмитрий Хубезов рассказал о планах по совершенствованию этого и присоединенных к нему медучреждений – больницы №10 и поликлиники №14 в Рязани, а также Михайловской межрайонной больницы. Особый акцент руководитель сделал на «развитии дистанционного мониторинга здоровья», как в случае с сердечно-сосудистой системой, когда специалисты могут оперативно реагировать на ее изменения.

- В ближайшее время начнем использовать персональные измерительные приборы: браслеты, которые определяют основные показатели здоровья пациента и сигнализируют, если здоровье в опасности, - пишет Хубезов в соцсетях.

По мнению главврача ОКБ, особенно ко двору новшества придутся в глубинке – том же Михайловском районе, где доступность медицины зачастую далека от городской. Среди других актуальных задач Хубезов назвал «завершение ремонта в присоединенных учреждениях, развитие менеджмента и кадрового потенциала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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