В пунктах КВЦ перестали работать с картами «УмКА»
Муниципальное предприятие и оператор автоматизированной системы оплаты проезда не подписали новый договор
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С 3 марта в Рязани в пунктах «Кустового вычислительного центра» прекратилась продажа и пополнение транспортных карт «УмКА». На официальном сайте муниципального предприятия это объясняют отсутствием договорных отношений с ООО «Ресурсы Партнеров Рязань» (юридическое лицо оператора автоматизированной системы оплаты проезда).
Отметим, что в Рязани услуга была доступна во всех 23 пунктах приема платежей МП «КВЦ». Пополнение было прямым, то есть поездка была возможна сразу, а не через 24 часа, как в случае с некоторыми другими способами пополнения.
ИСТОЧНИК KP.RU