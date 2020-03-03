Главный рязанский следователь проведет онлайн-прием

3 Март 2020 2020-03-03T08:57:41+03:00

Руководитель СУ СКР по Рязанской области выйдет на связь в одной из социальных сетей

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Владимир Никешкин проведет личный прием в режиме онлайн – через социальную сеть «ВКонтакте». Руководитель СУ СКР по Рязанской области выйдет на связь 5 марта в 15.00 через официальную ведомственную страничку. Написать ему можно, отправив сообщение этой страничке (справа вверху) либо оставив комментарий под анонсом.

Стоит обратить внимание, что анонимные обращения не рассматриваются. Нужно обязательно указать фамилию, имя, отчество и либо адрес проживания, либо адрес электронной почты (в зависимости от желаемого способа получения ответа).

«Все заявители получат ответы на свои вопросы непосредственно во время онлайн приема, а ответы на обращения, требующие дополнительной проверки - после тщательной проверки всех изложенных в них доводов», заверили в пресс-службе регионального СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU