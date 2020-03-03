В Рязани создали региональную Федерацию регби

3 Март 2020 2020-03-03T08:38:31+03:00

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В Рязани создали и аккредитовали общественную организацию «Федерация регби Рязанской области». Соответствующий приказ подписал министр регионального спорта Владислав Фролов.

«Отделу развития спорта высших достижений направить в Министерство спорта РФ комплект необходимых документов для включения аккредитованной региональной федерации в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций», — указано в документе.

Одними из первых, кто поздравил спортсменов с созданием федерации, стало руководство рязанского УФАС России.

«Федерация регби Рязанской области, с успешной аккредитацией. Желаем побед, удачи и не знать поражений», — говорится в сообщении.

СПРАВКА «КП»

Регбийный клуб «Рязань» основан 11 сентября 2013 года под руководством Мухина Максима Анатольевича. Клуб является представителем ДЮСШ «Фаворит» по регби-7 и регби-15.

Участники Кубка WETT по пляжному регби (Москва), серебряные призеры ЦФО по регби - 7 (Орел), бронзовые призеры кубка им. генерала Болдина И.В (Рязань, Калуга, Ступино, Обнинск), серебряные призеры STUPINO SEVENS (Ступино), участники всероссийских соревнований по регби-7 (Зеленоград).

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ИСТОЧНИК KP.RU