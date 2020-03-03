Вокруг артезианских скважин в Кальном поставили забор

3 Март 2020 2020-03-03T06:03:57+03:00

В ближайшее время участок будут готовить под строительство очередного жилого комплекса

Изменить размер текста: A A

В Рязани огородили профлистом участок земли на улице Тимуровцев, где остались 12 артезианских скважин с чистой водой, сообщает ГТРК «Ока».

Скважины раньше были частью городской системы водоснабжения, но не используются почти 20 лет, и их законсервировали. «Водоканал города Рязань» отказался от услуг водозаборной станции, а у скважин сменился собственник.

Новый владелец решил, что жилой комплекс на этом участке важнее и спроектировал высотные дома.

В настоящее время к месту уже привезли столбы для освещения.

Напомним, ранее комиссия по проведению публичных слушаний рекомендовала главе администрации Рязани Елене Сорокиной внести изменения в Генплан для участка площадью 1,5 гектара рядом с гипермаркетом «Лента» на Касимовском шоссе (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани застройщик хочет возвести высотки на месте артезианских скважин

Речь идет об участке рядом с гипермаркетом «Лента» на Касимовском шоссе (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU