2020-03-03T06:03:57+03:00
Общество

Вокруг артезианских скважин в Кальном поставили забор

В ближайшее время участок будут готовить под строительство очередного жилого комплекса
Яков РЫКОВ
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Артезианские скважины обнесли забором. Фото: ГТРК "Ока".Артезианские скважины обнесли забором. Фото: ГТРК "Ока".
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В Рязани огородили профлистом участок земли на улице Тимуровцев, где остались 12 артезианских скважин с чистой водой, сообщает ГТРК «Ока».

Скважины раньше были частью городской системы водоснабжения, но не используются почти 20 лет, и их законсервировали. «Водоканал города Рязань» отказался от услуг водозаборной станции, а у скважин сменился собственник.

Новый владелец решил, что жилой комплекс на этом участке важнее и спроектировал высотные дома.

В настоящее время к месту уже привезли столбы для освещения.

Напомним, ранее комиссия по проведению публичных слушаний рекомендовала главе администрации Рязани Елене Сорокиной внести изменения в Генплан для участка площадью 1,5 гектара рядом с гипермаркетом «Лента» на Касимовском шоссе (читать подробнее).

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Речь идет об участке рядом с гипермаркетом «Лента» на Касимовском шоссе (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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