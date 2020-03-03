В Рязанской области расцвела мать-и-мачеха

3 Март 2020 2020-03-03T05:32:13+03:00

В старину считали, что с цветением этой травы приходит весна, а вместе с ней и пора сажать огороды и фруктовые деревья

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В городе Кораблино расцвела мать-и-мачеха. Ярко-желтые цветы сотрудники «Кораблинских вестей» заметили возле здания редакции 1 марта. Некоторые кораблинцы говорят, что видели пробившиеся сквозь толщу прошлогодней травы и листьев первоцветы еще в конце февраля. Кстати, нашлись очевидцы, которые утверждают, что видели и уже распушившиеся веточки вербы. Об этих удивительных фактах поведали журналисты ИД «Пресса».

По-видимому, такому явлению способствовала аномально теплая погода. Обычно мать-и-мачеха зацветает в апреле – в этом году это произошло почти на месяц раньше. По утверждению биологов, небольшие морозы этим растениям вряд ли повредят.

А вот народные приметы в наше время, похоже, уже не работают. Ведь в старину считали, что с цветением мать-и-мачехи приходит весна, и уже пора сажать огороды и фруктовые деревья. С огородными работами, судя по погоде, пока стоит повременить: еще не настолько тепло. Однако дачный сезон уже не за горами. И, видимо, в этом году он наступит раньше обычного.

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ИСТОЧНИК KP.RU