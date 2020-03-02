В Рязани появилась официальная парковка для экскурсионных автобусов

2 Март 2020 2020-03-02T18:25:17+03:00

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Основным местом парковки экскурсионных автобусов стала парковка в районе дома №24 по улице Новослободской, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление благоустройства Рязани.

«Для информирования водителей о месте парковки на площади Соборной и улицы Новослободской в местах поворота к месту стоянки транспортных средств установлены дорожные знаки «Парковка»», — говорится в сообщении городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU